L' illusione quindi il crollo | un anno disastroso Siamo tornati alla Svizzera

Un anno difficile che ha messo alla prova il nostro team, passando dall'amarezza della sconfitta contro la Svizzera all’entusiasmo di un convincente 3-0 contro la Norvegia. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, tra Euro deludente e doppia eliminazione ai Mondiali, ci troviamo a riscoprire la forza e la speranza di un futuro migliore. È il momento di rialzarci e scrivere nuove pagine di successi.

In 12 mesi siamo passati dal ko contro la Svizzera al 3-0 con la Norvegia: 4 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi. Un anno disastroso, dopo l'Euro tracollo e la doppia esclusione ai Mondiali.

In 12 mesi siamo passati dal ko contro la Svizzera al 3-0 con la Norvegia: 4 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi. Un anno disastroso, dopo l'Euro tracollo e la doppia esclusione ai Mondiali

