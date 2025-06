Lido di Classe raffica di multe la domenica | l’ira dei villeggianti

A Lido di Classe, una domenica di relax si è trasformata in un vero e proprio incubo per automobilisti e villeggianti. Decine di multe sono state inflitte in poche ore, scatenando l’indignazione di molti. La tensione è alle stelle, e la comunità si interroga sulla reale necessità di un’accelerata nel monitoraggio e nelle regole locali. La questione resta aperta: quale sarà la prossima mossa dell’amministrazione per riconquistare fiducia e tranquillità?

Lido di Classe, 8 giugno 2025 – Una pioggia di multe ha colpito decine, forse centinaia di automobilisti nella giornata di oggi, domenica, a Lido di Classe, località balneare del litorale ravennate. A sollevare la voce è stato un villeggiante, Nicola Di Camillo, che in una lettera aperta indirizzata al neoeletto sindaco e al comandante della Polizia Locale ha denunciato la situazione con toni duri, parlando di “scarsa sensibilità” da parte delle istituzioni. La critica principale riguarda l’improvvisa intensificazione dei controlli e delle contravvenzioni proprio nella giornata festiva, quando – secondo Di Camillo – “non si trova parcheggio a Lido di Classe” e i posti disponibili risultano “non sufficienti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lido di Classe, raffica di multe la domenica: l’ira dei villeggianti

