Libia chiama Italia la sfida di Meloni mentre Tripoli è al collasso | il ril futuro del Mediterraneo

Libia chiama Italia: il Mediterraneo si gioca il suo futuro tra crisi e opportunità. Mentre Tripoli vive il suo momento di caos e instabilità, Roma si trova davanti a una sfida decisiva. Restare spettatori o tornare protagonista? La risposta plasmerà non solo il destino di un paese, ma anche la stabilità dell’intera regione. E se il caos aumentasse, le conseguenze potrebbero essere ancora più gravi...

Tripoli chiama Roma: tempo scaduto. In Libia, dopo Gheddafi lo Stato è evaporato. Al suo posto, un groviglio di potenze straniere, milizie locali, traffici illeciti, scontri nelle città e diplomazie parallele. L'Italia osserva. Ma arriva sempre un momento in cui una nazione deve scegliere se restare alla finestra o tornare protagonista. E per l'Italia, nel bacino mediterraneo il momento è adesso. Senza considerare che, se il caos aumenta, le «porte di contenimento» dell'immigrazione si spalancheranno verso la nostra Sicilia. È il cupo timore del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il più impegnato in una faticosa interlocuzione con le «autorità» libiche.