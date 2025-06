libbiano maxi ripavimentazione lavori per 13 mila metri quadrati

A Libbiano, una frazione dal cuore pulsante e ricco di storia, si prepara un importante intervento di ripavimentazione che coprirà 13 mila metri quadrati di strada comunale. Un progetto strategico che non solo migliorerà la viabilità, ma rafforzerà il legame tra comunità e cultura, valorizzando anche il rinomato centro astronomico inaugurato nel 1997 con la presenza di Margherita Hack. Un passo avanti per un territorio che guarda al futuro.

PECCIOLI A Libbiano arriva l’intervento per ripavimentare la via comunale per 13mila metri quadrati. Una frazione che riveste un importante ruolo nel Comune: qui sorge il centro astronomico il cui osservatorio fu inaugurato nel 1997 alla presenza di Margherita Hack. Un luogo nel quale, grazie anche all’impegno dell’associazione Astrofili Alta Valdera, negli anni decine e decine di studenti, ma anche appassionati di scienza e astronomia, si sono recati in visita. È la frazione nella quale, nel periodo alto-medievale, venne costruita la Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Un edificio che si presenta oggi in stile barocco grazie alla ristrutturazione dell’architetto Ignazio Pellegrino nel 1756. 🔗 Leggi su Lanazione.it