L’ex operaio il cuoco e i laureati | ecco gli undici nuovi preti di Milano

Sono undici i nuovi preti ambrosiani: il più giovane ha 26 anni, il più “grande“ ne ha 35. C’è chi è entrato in seminario dopo le scuole superiori, chi è laureato, chi lavorava come operaio o come cuoco prima di prendere i voti. Tra loro un seminarista nato in Ecuador, che è arrivato in Italia a 14 anni per ricongiungersi con la mamma. In comune hanno spesso un’esperienza oratoriana forte. Sono stati ordinati presbiteri in Duomo, nello stesso giorno in cui l’ arcivescovo Mario Delpini ricorda i suoi 50 anni di sacerdozio. "Questi nostri fratelli si fanno avanti, per essere testimoni della gioia di vivere, di dare vita, di mettere mano all’impresa di aggiustare il mondo", ha sottolineato Delpini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it