L’Europa fa muro sui dazi contro gli Usa Pechino e Washington vicine all’accordo

L’Europa si oppone compatta ai dazi contro gli USA, avvicinando Pechino e Washington a un possibile accordo. Bruxelles studia alternative, ma Confindustria insiste: bisogna trattare con fermezza. Nel frattempo, Macron in Groenlandia complica i piani, evidenziando la necessità di una sintonia tra maggioranza e opposizione per un progetto strategico ambizioso. L’obiettivo? Rafforzare l’export e ridurre il debito, per risollevare il Paese dal declino. Lo speciale contiene due articoli. Continua a leggere.

Bruxelles pensa a possibili alternative, ma per Confindustria bisogna trattare. Emmanuel Macron va in Groenlandia e complica tutto.. Serve una convergenza tra maggioranza e opposizione per un progetto di ampio respiro. L’obiettivo è aumentare l’export e ridurre il debito per salvare il Paese dal declino.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Europa fa muro sui dazi contro gli Usa. Pechino e Washington vicine all’accordo

In questa notizia si parla di: Europa Muro Dazi Pechino

Dazi, Bce: senza accordo il Pil Ue giù dell'1%. La Cina apre al negoziato sulle terre rare con Bruxelles - Nuovo allarme della Bce sui dazi americani. Nel suo ultimo studio, la Banca centrale europea mette nero su bianco le conseguenze che la guerra commerciale innescata il 2 aprile da Donald ... Si legge su ilgazzettino.it

Dazi, l’Europa fa muro: «Il 10% non è un’opzione». L’ira di Trump contro Bruxelles: troppo lenta a trattare - Entrambe le squadre trattano in inglese, ma si sono presto rese conto di parlare due lingue piuttosto diverse. Gli europei quella della diplomazia e della burocrazia, gli americani quella ... Lo riporta ilmessaggero.it

Dazi, Trump raddoppia al 50% quelli su acciaio e alluminio. Ma con l’Europa riparte il dialogo - La Casa Bianca contro Pechino: “Haviolato una grande parte del nostro accordo”. Per trattare con Bruxelles si attende il vertice Nato di fine ... Secondo repubblica.it