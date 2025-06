Lettori | Degrado rifiuti e odori nauseabondi sotto i portici di via Gabriele d' Annunzio

I portici di via Gabriele D’Annunzio a Catania sono ormai vittima del degrado e dell’incuria, tra rifiuti abbandonati e odori nauseabondi che compromettono la qualità della vita dei residenti. La segnalazione di un cittadino evidenzia come questa zona, un tempo vivace e suggestiva, si sia trasformata in una discarica a cielo aperto. È ora di intervenire per recuperare il decoro urbano e restituire dignità a questa parte della città.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, residente in via Gabriele D'Annunzio, a Catania. "A pochi passi dall'incrocio con viale Vittorio Veneto, i portici di via Gabriele D'Annunzio, da entrambi i lati, si sono trasformati in un altro simbolo di degrado urbano. Sacchi di.

