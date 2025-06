Letizia di Spagna alla parata con Felipe | il look comodo e l’assenza significativa

Letizia di Spagna, elegante e naturale, ha catturato l’attenzione alla parata del Giorno delle Forze Armate 2025 a Tenerife, sfoggiando un look confortevole ma raffinato. La sua presenza, anche senza Leonor, sottolinea l’importanza dell’evento e il suo ruolo di figura chiave nella monarchia. Un esempio di stile e sobrietà che si fa ricordare, dimostrando come l’eleganza non sia solo apparenza ma anche comfort e significato.

La Regina Letizia di Spagna e il Re Felipe hanno preso parte a uno degli eventi più importanti e solenni a Santa Cruz de Tenerife: la parata del Giorno delle Forze Armate 2025. Si è svolta a Tenerife e Gran Canaria alla presenza dei Reali di Spagna, con migliaia di persone che si sono riversate sulle strade. Per l'occasione, Letizia ha optato per un look comodo ma elegantissimo. Significativa l'assenza, ma giustificata, di Leonor, la Principessa delle Asturie, che al momento si trova a New York. Letizia di Spagna e Re Felipe alla parata del Giorno delle Forze Armate 2025. La parata del Giorno delle Forze Armate 2025, che si è tenuta il 7 giugno, è tra gli eventi più importanti a cui prendono parte i Reali di Spagna: quest'anno, è stato celebrato a Santa Cruz de Tenerife.

