L’estate all’improvviso picchi fino a 35 gradi | Indispensabili frutta verdura e sali minerali

L’estate si presenta improvvisa e infuocata, con temperature che sfiorano i 35 gradi, sorprendendo tutti. In questi giorni di caldo torrido, è fondamentale integrare regolarmente frutta, verdura e sali minerali per restare in forma e affrontare al meglio questa ondata di calore. Con previsioni ancora più roventi all’orizzonte, prepariamoci a proteggere la nostra salute e il nostro benessere.

Ascoli Piceno, 8 giugno 2025 – Picchi fino a 35 gradi. Forse un po’ troppi, per un’estate partita decisamente in anticipo. Il caldo torrido di questi giorni, va detto, è arrivato all’improvviso. Prendendo tante persone alla sprovvista. E le previsioni, sotto questo punto di vista, non tranquillizzano. La prossima settimana, infatti, l’Italia centrale sarà interessata da una nuova ondata di caldo africano che porterà la colonnina di mercurio intorno ai 38-40 gradi, valori decisamente anomali per il periodo. Il medico di famiglia Italo Paolini Dottor Italo Paolini, come possiamo garantirci una buona idratazione? “Innanzitutto con sali minerali, frutta e verdura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’estate all’improvviso, picchi fino a 35 gradi: “Indispensabili frutta, verdura e sali minerali”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gradi Estate Improvviso Picchi

“Scoppia il caldo, ecco la data”. Meteo Italia, estate in anticipo e già punte oltre i 30 gradi - Con l'arrivo anticipato dell'estate, l'Italia si trova già a fare i conti con temperature superiori ai 30 gradi.

Arriva la prima ondata di calore dell'anno: picchi fino a 40 gradi per una settimana - Dopo settimane di instabilità, con piogge frequenti e temperature insolitamente basse per il periodo, il Nord Italia si prepara a un brusco cambiamento. L’alta pressione, che già comincia a dispiegars ... Scrive informazione.it

Meteo, afa e caldo rovente sull'Italia: attese temperature anomale con picchi di 37 C°. Rischio temporali improvvisi e grandine - Grande caldo, afa, e qualche temporale improvviso. L'estate 2025 entra nel vivo nel weekend del 7 e dell'8 giugno. Temperature in ulteriore aumento nel corso settimana che va da ... msn.com scrive

È già allarme caldo per il mare toscano: oltre 1,5 gradi in più (e non è ancora estate) - Più di uno, tra le migliaia di toscani che nei giorni di ponte appena trascorsi si sono riversati sulle coste, forse l’avrà notato: quel mare troppo caldo, soprattutto dopo una primavera piovosa. Cer ... Lo riporta msn.com

L'estate senza fine: con l'anticiclone africano, caldo fino a 30° su mezza Europa