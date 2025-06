L' estate 2025 in Piemonte sarà calda e secca | cosa ci aspetta secondo Arpa

L’estate 2025 in Piemonte si preannuncia calda e secca, con temperature elevate e poche precipitazioni, come previsto dal report di Arpa. Nonostante la pioggia e i temporali di inizio giugno, le previsioni stagionali indicano un clima arido e soleggiato, portando con sé sfide e opportunità per agricoltura e turismo. È il momento di prepararci al meglio per affrontare questa estate intensa e affascinante, nel rispetto dell’ambiente e delle risorse locali.

Nonostante l'inizio di giugno sia stato caratterizzato da pioggia e temporali, secondo le previsioni stagionali di Arpa quella appena iniziata in Piemonte, e nel nostro territorio, sarà un'estate calda e secca. Stando al report di Arpa, infatti, "nel mese di giugno il Piemonte potrebbe ancora. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - L'estate 2025 in Piemonte sarà calda e secca: cosa ci aspetta secondo Arpa

In questa notizia si parla di: Arpa Piemonte Estate Sarà

Oggi sono attesi rovesci o temporali tra alto Novarese e zona dei laghi, al confine con Lombardia e Canton Ticino. Qualche rovescio o isolato temporale sarà possibile anche sui settori alpini dal Torinese al Verbano. Domani non sono previsti fenomeni signific Partecipa alla discussione