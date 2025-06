L' esponente della sinistra fucsia Bonelli | Niente aria condizionata e docce brevi i deliri quotidiani dell' ambientalismo neoliberale

Le parole di Angelo Bonelli, figura di spicco della sinistra fucsia, stanno scuotendo il panorama politico e sociale. In un'epoca in cui l'ambientalismo spesso si sfuma in discorsi surreali e neoliberali, le sue dichiarazioni sulla riduzione dei comfort quotidiani evidenziano un approccio controverso e discutibile alla sostenibilità. Ma cosa ci aspetta davanti a queste posizioni estreme? Scopriamolo insieme.

Parole surreali, nelle quali si esprime l'essenza dell'odierno ambientalismo neoliberale Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciate a Radio1 da Angelo Bonelli, esponente della sinistrash fucsia liberalprogressista: "niente aria condizionata e docce brevi. Lo spreco è odioso.

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciate a Radio1 da Angelo Bonelli, esponente della sinistrash fucsia liberalprogressista: "niente aria condizionata e docce brevi. Lo spreco è odioso. E dal 2005 non ho un'auto". Le dichiarazioni di Bonelli se Partecipa alla discussione

