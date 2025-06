L' esordio a 17 anni l' addio al Milan la B da eroe col Pescara | riecco Plizzari una vita da film

Dalla magica effervescenza di un esordio a 17 anni al commovente addio al Milan, Plizzari ha vissuto una carriera ricca di emozioni e sfide. La sua avventura tra Serie B, promozioni e miracoli nei playoff con la Ternana testimonia che la vita di un portiere è un vero e proprio film da sogno e sudore. Un viaggio straordinario, ricco di coraggio e determinazione, che continua a sorprendere.

A 25 anni il portiere ex pupillo di Berlusconi è stato protagonista nei playoff con la Ternana con un pugno di miracoli, un infortunio al polpaccio e tre rigori parati su una gamba sola.

