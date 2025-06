L’episodio peggiore di gilmore girls nasconde una delle migliori scene di rory

L’episodio peggiore di Gilmore Girls potrebbe sembrare un disastro, ma cela in sé una scena tra le più memorabili di Rory. La serie, amatissima fin dai suoi esordi, ha attraversato alti e bassi, e la settima stagione ne è stata un esempio. Tuttavia, proprio in questo episodio si nasconde un momento che rende tutto più interessante: scopriamo come un singolo istante possa riscattare anche le fiction più criticate.

La serie televisiva Gilmore Girls si è affermata come un classico intramontabile sin dal suo debutto, avvenuto circa 25 anni fa. Tra i fan più appassionati esistono episodi che vengono considerati meno riusciti o addirittura insopportabili. In particolare, la settima stagione ha ricevuto molte critiche, principalmente a causa dell'assenza di alcune figure chiave del team creativo. Questo articolo analizza le principali ragioni di questa percezione negativa e si concentra in particolare sull'episodio più criticato, intitolato "French Twist". l'episodio più contestato di gilmore girls: "french twist".

