Leoni Juve l’Inter fa sul serio | i nerazzurri ora hanno un vantaggio nella corsa al difensore del Parma Gli ultimi aggiornamenti

Leoni Juve, l'Inter fa sul serio: ora ha un vantaggio rispetto ai rivali bianconeri. Gli aggiornamenti. Giovanni Leoni, promettente difensore di proprietà del Parma, è conteso dal calciomercato Juve e dall' Inter. Come riferito da Tuttosport, nelle ultime ore i dirigenti nerazzurri starebbero provando il sorpasso per balzare in pole per il giovane centrale classe 2006. L' Inter proverà a sfruttare l'influenza che può avere Chivu, suo allenatore quest'anno con i ducali. Il club nerazzurro fa sul serio per Leoni.