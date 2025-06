Leoni Inter i nerazzurri sfidano la Juve e provano il sorpasso! Il punto sulla trattativa

Leoni Inter sono pronti a sfidare la Juventus e gli altri grandi del calcio italiano nel tentativo di mettere le mani sul giovane talento del Parma, Giovanni Leoni. La trattativa si infiamma, con i nerazzurri che tentano il sorpasso per assicurarsi il difensore più promettente del momento. La corsa al talento è appena entrata nel vivo: sarà l'Inter a vincere questa sfida cruciale? Restate sintonizzati per scoprirlo.

per il giovane difensore del Parma. Quello di Giovanni Leoni è un obiettivo comune del calciomercato Inter così come della Juve (e di altri big del campionato italiano come Napoli e Milan). Come spiega Tuttosport, nelle ultime ore i nerazzurri starebbero provando il sorpasso per balzare in pole per il giovane difensore del Parma, sfruttando l’influenza che può avere Chivu (suo allenatore quest’anno con i ducali, che ritroverebbe qualora si concretizzasse il trasferimento in nerazzurro). LEONI INTER – « Giovanni Leoni rappresenta il trait de union tra la vecchia gestione e quella nuova, per la quale Comolli attende l’inserimento – veloce – del suo fi dato Viktor Bezhani, al Tolosa capo dell’area reclutamento e alla Juventus destinato a ricoprire un ruolo di primissimo piano nel settore scouting, però con identico sistema e massima attenzione alle statistiche. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, i nerazzurri sfidano la Juve e provano il sorpasso! Il punto sulla trattativa

