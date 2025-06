Leonardo Fabbri straripante! Mondiale stagionale da sballo! Primo uomo sopra i 22 metri

Leonardo Fabbri, il gigante italiano dell'atletica, ha finalmente sfoderato tutta la sua potenza: con un'eccezionale performance sopra i 22 metri, si conferma il dominatore mondiale stagionale. Dopo un inverno difficile e le prime esitazioni, il suo ritorno sulla scena è stato un vero e proprio colpo di scena, e ora, in una splendida giornata di sole, si prepara a scrivere nuove pagine di successo. Leonardo Fabbri ha battuto un colpo ed è presente più che mai, pronto a sfidare ogni limite.

Eccolo! Lo aspettavamo trepidanti dopo qualche tentennamento nelle prime uscite stagionali. Volevamo gustarci subito il nostro bombardiere dopo un inverno caratterizzato da una prestazione sottotono agli Europei Indoor e dalla quarta piazza ai Mondiali in sala, ci ha fatto attendere qualche settimana ma in una soleggiata domenica ha deciso di piazzare la spallata ad effetto. Leonardo Fabbri ha battuto un colpo ed è presente più che mai, pronto per raggiungere grandi traguardi. Il fuoriclasse toscano, argento mondiale in carica all'aperto, è diventato il primo uomo a spedire l'attrezzo oltre i 22 metri in questa annata agonistica (eravamo fermi al 21.