Lenergy Pisa Beach Soccer 6 gol al debutto europeo

L’Energy Pisa Beach Soccer ha fatto un debutto europeo esplosivo, segnando ben 6 gol in una partita ricca di emozioni contro il BSC Batumi. La squadra toscana si è subito affermata come una formazione da tenere d’occhio, dimostrando talento, determinazione e spirito di squadra. Questo avvio promette grandi cose per la stagione e accende l’entusiasmo dei tifosi. La sfida appena conclusa è solo l’inizio di un percorso entusiasmante.

BSC Batumi: Makharadze, Lomidze, M. Shamiladze, Leo, Di Bello, Shamiladze, Diakvnishvili, Shamiladze Jr., K. Todadze, Makharadze. All.: Nadaraia. Lenergy Pisa BS: Giordani, Fazzini, Bertacca, Hulk, Simone Marinai, Barsotti, Ott, Percia Montani, Datinha, Remedi, Casapieri, Stefano Marinai.

