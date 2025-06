LEGO x Nike Dunk | il set più cool dell’estate è in preordine fino al 30 giugno

Preparati a vivere l’estate più stilosa di sempre: LEGO e Nike si uniscono per creare il set da collezione più cool dell’anno! La sneaker iconica si trasforma in mattoncini, regalando un’esperienza unica tra design e divertimento. Il nuovo Nike Dunk x LEGO® Set (43008) è disponibile in preordine esclusivo fino al 30 giugno 2025. Cosa contiene il set LEGO x Nike Dunk? Il set 43008 è una [...]

LEGO e Nike uniscono le forze per un set da collezione: arriva la sneaker più iconica in versione mattoncini. Il nuovo Nike Dunk x LEGO® Set (43008) è già disponibile in preordine esclusivo nei LEGO® Certified Stores fino al 30 giugno 2025.

