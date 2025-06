Legnano guerra alla mala movida e sicurezza | gli street tutor tornano in azione

Legnano si prepara a vivere un’estate all’insegna della sicurezza e della buona convivenza. Con l’operazione degli Street tutor, riconoscibili dalle pettorine gialle, la città punta a combattere mala movida e rischi notturni, promuovendo comportamenti responsabili tra giovani e adulti. Questa iniziativa, parte del progetto Legnano SiCura, mira a creare un ambiente più sicuro e accogliente. Ecco come Legnano si impegna per un’estate senza incidenti e all’insegna del rispetto reciproco.

Legnano (Milano) – Per garantire un'estate tranquilla anche nelle zone più frequentate della città sono entrati in azione ieri sera gli Street tutor con la caratteristica pettorina gialla. Si tratta dell'iniziativa di sicurezza urbana, che ha fini educativi-informativi nei confronti della popolazione rispetto alle norme e alle regole vigenti di buona convivenza e condotta e che rientra nel progetto Legnano SiCura. È stata realizzata per la prima volta in forma sperimentale a settembre e ottobre 2023 e riproposta nel 2024, da metà giugno al termine del Luna Park a novembre. Gli street tutor sono altro che figure appositamente formate e impiegate da una società specializzata in attività di prevenzione dei rischi in spazi pubblici aperti, in particolare frequentati da giovani, e hanno il compito di informare e sensibilizzare i fruitori di queste aree sulle ordinanze e i regolamenti comunali invitando, in questo modo, a un comportamento che segua i principi della buona educazione e della convivenza civile.