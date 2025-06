Lega Airola | Amministrazione inerme denunciamo mancanza d’acqua a Via Profica

In un momento di crescente esigenza, la comunità di Airola si trova ad affrontare una grave emergenza: la mancanza d'acqua in via Profica. La Lega Airola, unita e determinata, denuncia questa inerzia amministrativa che mette a rischio la salute e il benessere dei cittadini. È giunto il momento di agire con decisione per risolvere questa crisi e garantire un futuro più sicuro e sostenibile per tutti.

Il Coordinamento della "Lega per Salvini" di Airola, rappresentato dall'Avv. Vittorio Fucci, Responsabile del Dipartimento "Giustizia" della Lega per la Campania, Anna Moniello, Segretario della Lega Airola, Marilena Diodato, Presidente della Lega Airola, e il Comitato di lavoro sull'emergenza idrica rappresentato da Mario De Sisto, Responsabile del Dipartimento "Politiche Imprenditoriali" della Lega per la Valle Caudina, accende i riflettori su una carenza ormai cronica che affligge costantemente la città di Airola: l'emergenza idrica. "Purtroppo dobbiamo constatare che ad Airola in Via Profica i cittadini sono in uno stato di emergenza, l'acqua è totalmente assentente, ripetendosi gli allarmanti scenari degli scorsi anni.

