L’educazione al rispetto dell’ambiente è un valore costituzionale | la tutela del paesaggio e della salute sono aspetti fondamentali

L’educazione al rispetto dell’ambiente è un pilastro fondamentale della nostra Costituzione, tutela del paesaggio e della salute rappresentano valori imprescindibili. Nel suo intervento presso l’Università di Salerno, il commissario Antonio Tisci ci invita a riflettere sulla naturale connessione tra ambiente e ambizione, evidenziando come entrambe siano legate dal concetto di circolarità. Scopriamo insieme il significato profondo di questa relazione e il ruolo che possiamo avere nel preservarla.

Pubblichiamo l’intervento del commissario straordinario del Pnal (Parco nazionale dell’appennino lucano), Antonio Tisci, presso l’università di Salerno: Ambiente e ambizione hanno la stessa etimologia. Entrambe le parole richiamano l’idea di circolarità, dell’andare incontro. I greci utilizzavano la parola Kosmos sia per indicare l’universo che per indicare l’ordine in contrapposizione al Kaos. La parola latina universum nell’indicare l’insieme delle cose richiama in sé l’idea dell’andare verso l’uno. Le nostre radici ellenistiche e romane ci insegnano che l’ambiente, nella sua circolarità ruota su qualcosa, quel qualcosa non può che essere l’uomo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’educazione al rispetto dell’ambiente è un valore costituzionale: la tutela del paesaggio e della salute sono aspetti fondamentali

