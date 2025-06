L’economia di area vasta Il focus de ‘La Pisaniana’ | Pisa scenario più critico

L’economia di area vasta di Pisa si trova a un crocevia critico, con segnali di rallentamento nel 2024. Turismo e servizi brillano come fari di speranza, mentre il commercio affonda in difficoltà. Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio Toscana Nord Ovest, guiderà una discussione appassionata stasera alle 21 su 50Canale, di La Pisaniana, per analizzare le sfide e le opportunità di un territorio che necessita di nuove strategie per ripartire.

"I dati indicano un generale rallentamento della crescita nel 2024, con il turismo e i servizi che mostrano le performance migliori, mentre il commercio si conferma il settore più in difficoltà". Valter Tamburini presidente della Camera di commercio della Toscana nord ovest è il protagonista della puntata di stasera alle 21 su 50Canale, de La Pisaniana, il programma prodotto dal circolo culturale Filippo Mazzei, che accenderà un riflettore sull’economia dell’area vasta partendo dai dati della relazione annuale dell’ente camerali. "A livello territoriale - ha spiegato Tamburini - Pisa ha fatto registrare lo scenario più critico, con le previsioni per il 2025 che indicano cautela. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’economia di area vasta. Il focus de ‘La Pisaniana’: "Pisa scenario più critico"

