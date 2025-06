Lecce | uccisa dal marito In casa

Una tragedia sconvolgente scuote Lecce, dove un'anziana donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione, vittima di un drammatico gesto del marito. L'uomo, un 81enne, è stato interrogato dai carabinieri mentre si indaga sul motivo di questa tragica vicenda. Un episodio che lascia sgomenti, sollevando ancora una volta il dolore e l'interrogativo su come la violenza possa infiltrarsi anche nelle case più intime.

L’81enne viene interrogato dai carabinieri. Ha sparato in testa alla moglie uccidendola. Uxoricidio nella casa di famiglia a Lecce. L'articolo Lecce: uccisa dal marito In casa proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lecce: uccisa dal marito In casa

In questa notizia si parla di: Lecce Casa Uccisa Marito

Lecce, Piano Casa: ecco le zone. Ampliamenti gratis per chi ristruttura - Il programma "Lecce Piano Casa" offre opportunità di ampliamenti gratuiti per chi ristruttura, sostenendo il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Femmincidio a Lecce: uomo spara alla moglie in testa e la uccide - Femmincidio a Lecce dove un uomo di 81 anni ha sparato in testa alla moglie 84enne in casa, in via Bernardino Bonifacio, una traversa di via Taranto e l'ha uccisa. Subito dopo l'uomo ... Secondo msn.com

Lecce, donna uccisa a coltellate a Taurisano: arrestato il marito. Ferita vicina di casa - Una donna, Aneta Danelczyk, è stata uccisa dal marito alla periferia di Taurisano, in provincia di Lecce. Secondo le prime ... ferita anche una vicina di casa che era intervenuta in difesa ... Lo riporta tg24.sky.it

Lecce, uccisa dal marito poi suicida, poche ore prima: 'Siamo la fine del mondo' - Ogni canzone mi parla di te": sabato alle 20, sui social, Donatella ha fatto una dichiarazione d'amore al marito utilizzando ... al rientro a casa, tra i due è scoppiato un violento litigio ... it.blastingnews.com scrive