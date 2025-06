Lecce spara alla moglie e la uccide | poi chiama il 112

Una tragedia scuote Lecce: un anziano di 82 anni spara e uccide la moglie, poi chiama il 112. La drammatica vicenda si svolge in una tranquilla villetta del quartiere San Pio, lasciando sgomento la comunità. I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno fermato l’uomo e avviato le indagini per chiarire i motivi di questo gesto irreparabile. Una storia che mette in discussione fragilità e tensioni familiari, e che ci ricorda quanto sia importante la prevenzione e il supporto alle relazioni fragile.

Un anziano di 82 anni ha sparato alla moglie, uccidendola. L’uomo ha poi chiamato i soccorsi, attraverso il 112. E’ successo questa mattina a Lecce, in una villetta di via Bonifacio Bernardino, nel quartiere San Pio. Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato l’uomo che è stato condotto in caserma. Secondo una prima ricostruzione, il marito, Luigi Quarta, avrebbe sparato alla testa alla coniuge, Amelia Quarta – 83 anni – con una pistola regolarmente detenuta. Il femminicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Si tratta dell’ ennesimo femminicidio nel nostro Paese. Solo ieri è stato ritrovato il corpo di una donna, vicino a quello di una bimba di 6 mesi, nel parco di Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lecce, spara alla moglie e la uccide: poi chiama il 112

