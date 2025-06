Lecce 81enne spara alla moglie e poi chiama i soccorsi | si indaga sul movente

Un dramma familiare scuote Lecce: un uomo di 81 anni apre il fuoco sulla moglie di 83, ferendola gravemente, e poi chiama i soccorsi. La scena choc si è svolta nella loro villetta, lasciando dietro di sé numerosi interrogativi sul movente di questa tragica azione. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi di un gesto tanto improvviso quanto inquietante.

La donna, di 83 anni, è stata trovata nella camera da letto della villetta in cui risiedeva con il marito con una ferita di arma da fuoco sul capo.

