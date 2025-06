Lecce 81enne spara alla moglie e poi chiama i soccorsi | Non voleva prendere i farmaci

Una drammatica scena si è consumata a Lecce, dove un uomo di 81 anni ha aperto il fuoco contro la moglie di 83, nella disperata lotta contro i farmaci non assunti. La vicenda solleva inquietanti domande sulla salute mentale e le difficoltà legate alla vecchiaia, mentre le autorità indagano sulle motivazioni che hanno portato a questa tragica escalation. Cosa si nasconde dietro questa tragica decisione?

La donna, di 83 anni, è stata trovata nella camera da letto della villetta in cui risiedeva con il marito con una ferita di arma da fuoco sul capo.

