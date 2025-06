Lecce 81enne spara alla moglie e poi chiama i soccorsi | Ero esasperato non voleva prendere i farmaci

Una tranquilla giornata a Lecce si trasforma in un dramma familiare quando Luigi Quarta, un pensionato di 81 anni, spara alla moglie 83enne, Amalia. La sua disperazione per l’anziana che rifiutava le medicine lo ha spinto a compiere un gesto estremo, poi rivelato chiamando i soccorsi. Un episodio che solleva pesanti interrogativi sulla gestione della terza età e sulle fragilità emotive in famiglia.

Si tratta di Luigi Quarta, il pensionato che avrebbe sparato alla donna, di 83 anni, Amalia Quarta, trovata nella camera da letto della villetta in cui risiedeva con il marito con una ferita di arma da fuoco sul capo, all'altezza della tempia.

