Leao vuole lasciare il Milan | Il club è già stato informato

Il futuro di Rafael Leao al Milan è ora in bilico: il portoghese avrebbe confidato la volontà di lasciare i rossoneri, che sono già stati informati. Dopo una stagione mista tra vittorie e delusioni, il club si trova a dover affrontare un importante restyling. La situazione si fa calda, con il Bayern Monaco interessato e il giocatore pronto a cambiare rotta. La ricostruzione del Milan passa anche da queste decisioni cruciali, che potrebbero segnare il nuovo corso del club.

Addio ai rossoneri da parte del portoghese: il punto della situazione riguardo la trattativa Restyling. Si potrebbe utilizzare questa parola per parlare della situazione in casa Milan dopo una deludente stagione dove è sì arrivato un trofeo, ma anche un ottavo posto. Ora il club rossonero è chiamato a ricostruire. Leao piace al Bayern Monaco e avrebbe detto di voler lasciare il Milan (LaPresse) – Calciomercato.it E per ricostruire è stato chiamato Igli Tare in dirigenza e Massimiliano Allegri in panchina. Due novità nel giro di pochissimo tempo, che potrebbero non essere le uniche. Tijjani Reijnders è pronto ad accasarsi al Manchester City, ma l’olandese non sarebbe l’unico nome di rilievo in partenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it