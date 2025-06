Leao il Bayern fa sul serio Da Kim a Palhinha tutti i nomi sul piatto per convincere il Milan

Il Bayern si muove con decisione sul mercato e mette sul tavolo nomi di grande peso, da Kim a Palhinha, per convincere il Milan. I rossoneri desiderano mantenere Rafa, ma l’offerta bavarese, ricca di contropartite, mette in dubbio il futuro del giocatore a Milano. La sfida tra i club entra nel vivo, mentre i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi di questa intricata trattativa.

I rossoneri vogliono tenere Rafa, ma da Monaco insistono e hanno un ampio ventaglio di contropartite da offrire.

