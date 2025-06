Le vittime di Villa Pamphili sono madre e figlia dell' est Europa | si cerca un uomo

Un dramma sconvolge Villa Pamphili: madre e figlia, di origine dell'Est Europa, sono state trovate vittime di un tragico evento. La donna, morta alcune ore prima della bambina, lascia ancora molti misteri sulle cause. Le autorità hanno esteso le ricerche in tutta Roma nel tentativo di fare luce su questo enigma, mentre si cerca un uomo che potrebbe essere collegato alla vicenda. La città resta in attesa di risposte chiare e definitive.

La donna sarebbe morta alcune ore prima della bambina ma è giallo ancora sulle cause: le ricerche sono estese a tutta la Capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le vittime di Villa Pamphili sono madre e figlia dell'est Europa: si cerca un uomo

In questa notizia si parla di: Sono Vittime Villa Pamphili

Jabalia, raid Idf:le vittime sono 45 - Notte di terrore a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, con i raid israeliani che hanno portato a un bilancio tragico di almeno 45 morti e decine di feriti, secondo Al Jazeera.

#Italia. I corpi sono stati scoperti da passanti. La polizia scientifica e la Mobile sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il legame tra le vittime Partecipa alla discussione

Le vittime di Villa Pamphili sono madre e figlia dell'est Europa: si cerca un uomo - La donna sarebbe morta alcune ore prima della bambina ma è giallo ancora sulle cause: le ricerche sono estese a tutta la Capitale ... Da ilgiornale.it

Cadaveri a Villa Pamphili: dove sono stati trovati, chi sono, le strane differenze sui corpi e i dubbi sulla scoperta - Prima l'esplosione di un'abitazione vicino al muro di cinta, ora due cadaveri. Non c'è pace per Villa Pamphili. Uno dei parchi più estesi di Roma si tinge di nero. Due ... Lo riporta ilmattino.it

Villa Pamphili, identificate neonata e donna morte: sono mamma e figlia. Si cerca un uomo - Svolta nel mistero che dal pomeriggio di sabato 7 giugno avvolge Villa Pamphili, il parco più grande della Capitale, dovesono stati trovati senza vita il corpo di una donna e quello di ... Scrive msn.com