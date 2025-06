Le vite ai margini della Trilogia del Benessere

Le vite ai margini della trilogia del benessere ci conducono attraverso tre atti unici, sospesi tra speranza e disperazione. Un viaggio crudo e autentico che sfida le illusioni, rivelando la bellezza di tornare alle proprie radici. Renato Sarti, maestro di sensibilità teatrale, ci invita a riscoprire l’umanità nascosta dietro le maschere quotidiane. Dal 10 al 15, un'occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere da storie che toccano il cuore e risvegliano la consapevolezza.

Tre atti unici. Tre sospiri da qualche parte intorno alla speranza e alla disperazione. Per ritrovarsi immersi in una realtà priva di qualsiasi cipria: doloroso, certo. Ma sotto scopri che fa bene smettere di raccontarsela. Per tornare alla vita e al mondo storto. Riscoprendosi umani. Che poi è la sensibilità che da sempre contraddistingue il teatro di Renato Sarti. Anche lontano dal Cooperativa di Niguarda. Come in quest’occasione, dal 10 al 15 giugno al Franco Parenti con “ Trilogia del Benessere “. Ovvero: Libero (Il Battesimo), Spartaco (La Comunione) e Buon Natale (L’Estrema unzione). Tre brevi testi dalla storia imponente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le vite ai margini della Trilogia del Benessere

