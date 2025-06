Le pagelle Capuano è il baluardo della retroguardia Ferrante serve l’assist il gol di De Boer illude

Le pagelle di oggi mettono in luce le performance di un match combattuto e ricco di emozioni. Capuano si conferma il baluardo della retroguardia, mentre Ferrante e De Boer regalano momenti di pura adrenalina. Vannucci e Maestrelli si distinguono per la loro affidabilità, e Damianì firma un gesto decisivo. In un contesto così intenso, il capitano Capuano si distingue per il suo cuore e determinazione, sfiorando il gol che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita.

VANNUCCHI 6: partita di ordinaria amministrazione per il portiere che cade solo alla lotteria dei rigori, parandone uno MAESTRELLI 6: parte dall’inizio nel terzetto dei marcatori e si guadagna la sufficienza (dal 12’ st DAMIANI 6.5: su di lui il fallo che costa l’espulsione a Dagasso) CAPUANO 7.5: gara particolare per il capitano, contro la squadra della città dove è nato e ha giocato. Va vicino al vantaggio ma Plizzari si oppone con una prodezza. E’ il baluardo della retroguardia MARTELLA 7: altro ex del Pescara, mette al servizio delle fere la propria esperienza in un confronto estremamente importante e delicato CASASOLA 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Capuano è il baluardo della retroguardia. Ferrante serve l’assist, il gol di De Boer illude

