Le Mura di Pisa diventano più sicure | installato un nuovo defibrillatore al Bastione del Parlascio

Le Mura di Pisa si rafforzano nella tutela della vita: sabato 7 giugno è stato installato un nuovo defibrillatore al Bastione del Parlascio, donato dal Soroptimist International Club di Pisa. Un passo importante per rendere il patrimonio storico ancora più sicuro e cardioprotetto, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa fare la differenza. La città si conferma sempre più attenta a proteggere chi la visita o vi abita.

Le Mura di Pisa sono ora ancora più sicure e cardioprotette. Nella mattinata di sabato 7 giugno è stato infatti installato un nuovo defibrillatore presso il Bastione del Parlascio, donato al Comune di Pisa da un gruppo di associazioni del territorio coordinate dal Soroptimist International Club di Pisa. A consegnare simbolicamente il dispositivo salvavita all'amministrazione comunale è stata Francesca Pacini, neo presidente del club Soroptimist, che ha affidato l'apparecchio all'assessore al turismo Paolo Pesciatini. «A nome dell'Amministrazione Comunale – ha dichiarato l'assessore Pesciatini – ringrazio il Soroptimist, i club e tutte le associazioni che hanno contribuito a questa donazione.

