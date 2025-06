Le irregolarità segnalate dai seggi del referendum | le foto col cappellino di Bersani e domande sulle schede ritirate

Mentre i seggi del referendum aprono le loro porte, emergono già le prime segnalazioni di irregolarità, tra foto con cappellini di Bersani e questioni sulle schede ritirate. A Roma, il Comitato referendario sul lavoro ha denunciato anomalie che potrebbero influenzare un voto fondamentale per il nostro futuro. La trasparenza e la correttezza delle operazioni sono più cruciali che mai: scopriamo insieme cosa sta succedendo e come si sta muovendo la città.

Mentre i seggi sono aperti per il primo giorno in cui è possibile esprimere la propria preferenza sul referendum, arrivano le prime notizie sulle irregolarità segnalate. A Roma, il Comitato referendario sul lavoro ha segnalato al prefetto Lamberto Giannini e al sindaco Roberto Gualtieri che "in. 🔗 Leggi su Today.it