Le formazioni confermate mentre Henderson inizia a fianco di Madueke e Palmer

L’Inghilterra si prepara a scrivere un altro capitolo importante delle qualificazioni mondiali, con formazioni confermate e Henderson pronto a scendere in campo al fianco di Madueke e Palmer. Dopo aver già battuto Albania e altre avversarie, i ragazzi di Thomas Tuchel puntano a consolidare il loro cammino verso il Qatar. Questa sera, a Barcellona, l’obiettivo è chiaro: portare a casa una vittoria fondamentale contro Andorra, avvicinandosi sempre di più alla qualificazione.

L'Inghilterra si aspetterà di fare tre vittorie da tre qualificazioni in Coppa del Mondo quando affronteranno Andorra a Barcellona questo pomeriggio. Gli uomini di Thomas Tuchel hanno iniziato la loro ricerca per arrivare negli Stati Uniti, in Canada e in Messico la prossima estate con vittorie sull'Albania e sulla Lettonia a marzo e non dovrebbero avere problemi a facilitare il gruppo Kinnows Andorra del passato a casa di Espanyol. I padroni di casa ne hanno giocati due e hanno perso due finora dopo essere scesi per 1-0 in casa in Lettonia prima di una sconfitta per 3-0 in Albania.