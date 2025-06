Le auto storiche catturano l’attenzione in centro | una Fiat 127L vince il Meeting del Museo

Le auto storiche sfilano affascinanti nel cuore della città, catturando sguardi e sentimenti di nostalgia. Tra queste, una Fiat 127L del 1979, guidata con maestria da Marco Formento, ha conquistato il prestigioso 'Meeting del Museo', gara di regolarità che celebra il patrimonio automobilistico. Un evento imperdibile per gli appassionati, che conferma come il fascino del passato sia ancora vivo e vibrante nel presente.

Una Fiat 127L del 1979 guidata da Marco Formento si è aggiudicata la seconda edizione del 'Meeting del Museo', gara di regolarità per auto storiche organizzata dal Veteran Car Club Ligure di Genova e valida per il Trofeo sociale di Regolarità. Hanno preso parte alla competizione una trentina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Le auto storiche catturano l’attenzione in centro: una Fiat 127L vince il Meeting del Museo

