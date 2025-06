Le api protagoniste a Maccarese | l’evento organizzato dal Biodistretto Etrusco Romano

A Maccarese, tra i profumi di un cortile fiorito e il dolce ronzio delle api, si è celebrata la Giornata mondiale delle Api con entusiasmo e partecipazione. Organizzato dal Biodistretto Etrusco Romano con il sostegno di autorità locali, l'evento ha coinvolto oltre trenta bambini in attività educative e divertenti, sensibilizzando su un tema fondamentale per la nostra biodiversità. Un giorno di scoperta e consapevolezza che ha dimostrato come piccoli gesti possano fare una grande differenza.

Maccarese, 7 maggio 2025- Una giornata di sole, un cortile fiorito e il ronzio delle api come sottofondo: così sabato 31 maggio si è svolto l’evento dedicato alla Giornata mondiale delle Api, organizzato dal Biodistretto Etrusco Romano con il supporto del Comune di Fiumicino e della Regione Lazio. Oltre trenta bambini, accompagnati dai genitori, hanno preso parte all’iniziativa “Un giardino per le Api”, trasformando la corte della Casa della Partecipazione in un luogo di scoperta, gioco e consapevolezza. Il laboratorio, curato con passione dalle volontarie della Biblioteca dei Piccoli e affiancato da un’apicoltrice esperta, ha regalato momenti preziosi ai partecipanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

