L’azzurro giura amore a sorpresa | Napoli è speciale

Sebbene non tutti gli elementi della rosa del Napoli abbiano trovato tanta continuità in stagione, lo Scudetto ottenuto e il calore dimostrato dal tifo partenopeo hanno lasciato un segno impresso nella memoria di tutti. Il clima vissuto in questa stagione a Napoli è stato unico, con altalene di emozioni costanti e tantissima gioia nell’impresa stagionale dei ragazzi di Antonio Conte. Seppur il tecnico non abbia concesso tantissimo spazio a ogni membro della rosa, tutti si sono sentiti parte di un gruppo eccezionale, immerso in un’atmosfera altrettanto eccezionale. Dichiarazione d’amore di Rafa Marin: “Scudetto sensazione invidiabile”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it