Lazio due offerte per Castellanos | ecco la risposta del centravanti

La Lazio si prepara a fare i conti con due offerte brillanti per il suo attaccante Castellanos, che ha già deciso di dire no agli ingaggi di Arabia e Stati Uniti. Dopo aver ricevuto queste proposte, l’attaccante argentino sta valutando attentamente il suo futuro: sarà un trasferimento o una permanenza? La decisione del centravanti potrebbe infatti cambiare le sorti del mercato biancoceleste, creando nuove opportunità…

Taty dice no all'Arabia e agli Stati Uniti. Secondo quanto riporta Repubblica, sono arrivate nelle ultime ore due offerte per Castellanos, entrambe. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Lazio, due offerte per Castellanos: ecco la risposta del centravanti | Calciomercato - La Lazio è al centro di un'epica sfida di calciomercato, con due offerte ancora sul tavolo per Castellanos.

