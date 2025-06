La Lazio è al centro di un'epica sfida di calciomercato, con due offerte ancora sul tavolo per Castellanos. Il centravanti argentino ha scelto di rispondere con fermezza, declinando le proposte dall’Arabia e dagli Stati Uniti. Un segnale chiaro della volontà di rimanere in biancoceleste, lasciando ancora una volta il mondo del calcio a puntare gli occhi su questa intricata trattativa. Ma quali saranno le prossime mosse?

2025-06-08 12:51:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Lazio, due offerte per Castellanos: ecco la risposta del centravanti Calciomercato Calciomercato.com.. Home.. Lazio, due offerte per Castellanos: ecco la risposta del centravanti. Getty Images Taty dice no all’Arabia e agli Stati Uniti. Secondo quanto riporta Repubblica, sono arrivate nelle ultime ore due offerte per Castellanos, entrambe molto ricche economicamente: una dal campionato saudita, anche se non è noto da quale club, l’altra dai Chicago Fire, squadra che milita nella MLS. 🔗 Leggi su Justcalcio.com