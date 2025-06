Lavoro in autostrada | in arrivo nuove chiusure notturne

Se viaggiate lungo le autostrade del territorio, è fondamentale essere preparati alle nuove chiusure notturne in arrivo. Autostrade per l'Italia ha annunciato interventi di manutenzione nell'A4/A26 e sulla A26, che potrebbero influire sui vostri piani di viaggio. Restate aggiornati e pianificate con attenzione per evitare disagi e raggiungere le vostre destinazioni in sicurezza.

Nuove chiusure notturne in arrivo sulle autostrade del territorio. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, sul ramo di allacciamento A4A26 e sulla A26 saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, per consentire le attività di ispezione e manutenzione dei rami.

