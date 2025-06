Lavoro e cittadinanza Referendum urne aperte

Oggi e domani l'Italia si gioca il suo futuro civile: dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, le urne sono aperte per decidere su questioni cruciali come licenziamenti illegittimi, tutela nelle piccole imprese, contratti a termine e sicurezza nei settori degli appalti. Dopo settimane di dibattito politico acceso, la parola passa finalmente agli elettori, chiamati a esercitare il loro diritto di scelta e a definire le sorti del Paese.

Urne aperte oggi alle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. La parola sui referendum, dopo settimane di scontro politico, passa agli elettori. I quesiti sui quali gli elettori sono chiamati a esprimersi riguardano la disciplina dei licenziamenti illegittimi (scheda verde chiaro), norme sui licenziamenti e relative indennità nelle piccole imprese (arancione), contratti a termine (grigia), sicurezza negli appalti (rosso rubino) e, infine, il quesito sui requisiti per ottenere la cittadinanza (gialla). L'elettore, ricorda il Viminale, potrà esprimere il proprio voto tracciando un segno sul sì o sul no, accanto al quesito riportato sulla scheda.

Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore - Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha fatto sentire la sua voce con un’iniziativa audace a Palazzo Chigi.

Lavoro e cittadinanza: su cosa si decide e come si vota al referendum 5 i quesiti, 4 sulle tutele sul lavoro e uno sugli stranieri residenti Urne aperte dalla 7 alle 23 e domani dalla 7 alle 15 Necessario raggiungere il quorum del 50%

