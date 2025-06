Lavori post terremoto riapertura ufficiale per il santuario di Montepaolo | celebrazioni con pellegrinaggi e visite guidate

di fede e speranza, si prepara a tornare a splendere, accogliendo devoti e visitatori con rinnovata spiritualità. Giovedì 13 giugno, il santuario di Montepaolo si riempirà di pellegrini e di emozioni in una giornata di celebrazioni speciali, tra visite guidate e momenti di preghiera, segnando un nuovo inizio per questa storica meta di devozione e rinascita.

Sarà una celebrazione speciale quella di giovedì 13 giugno a Montepaolo, non solo per la ricorrenza di Sant’Antonio di Padova, ma anche per l’attesa riapertura ufficiale del santuario dopo i lavori di restauro resi necessari dai danni causati dal terremoto del 2023. Il luogo, storicamente legato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it