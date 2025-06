Lavori notturni alle condotte idriche possibili cali di pressione

Prepariamoci a una notte di lavoro: a Porotto, da lunedì 9 giugno, Hera avvierà il lavaggio notturno delle condotte idriche. Questa attività periodica è fondamentale per mantenere la rete in condizioni ottimali e garantire un servizio di qualità ai cittadini. Ricordiamo che durante queste operazioni potrebbero verificarsi cali di pressione nell’acqua. La vostra collaborazione è preziosa per assicurarci un servizio sempre efficiente e affidabile.

Dalla giornata di lunedì 9 giugno, nella frazione di Porotto, inizierà il lavaggio notturno delle condotte idriche. Si tratta di un'attività svolta periodicamente da Hera "per mantenere in condizioni ottimali la rete e garantire, così, ai cittadini uno standard elevato della qualità del servizio". 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori notturni alle condotte idriche, possibili cali di pressione

In questa notizia si parla di: Condotte Idriche Lavori Notturni

Perdite idriche e dissesti statici in alcune abitazioni, Micciché diffida l'Aica: "Riparate subito le condotte" - Le perdite idriche e i dissesti statici che minacciano alcune abitazioni di Micciché richiedono interventi immediati: AICA ha diffidato le autorità a riparare urgentemente le condotte danneggiate.

Lavori straordinari su condotte idriche da parte di Viva Servizi - Il Comune di Jesi informa la cittadinanza che Viva Servizi sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria alle condotte idriche ... Secondo msn.com

lavori di sostituzione della condotta idrica a palombara per garantire l’approvvigionamento in penisola sorrentina e capri - a palombara, vicino a castellammare di stabia, gori avvia la sostituzione della condotta dn 600 per garantire l’erogazione idrica continua in penisola sorrentina e isola di capri con sospensione tempo ... Da gaeta.it

Lavori sulla condotta idrica: ancora sospesa l’erogazione in diverse zone della città - Proseguono gli interventi su Maddalena e via Crispi. Disagi per gli utenti in centro e nei quartieri limitrofi: senza acqua le aree servite dai serbatoi Cappuccini e Madonna dei Cieli. Ripristino prev ... Riporta catanzaroinforma.it