lavori in via molino rosso tre settimane di disagi

Prepariamoci a un periodo di disagio per gli automobilisti di via Molino Rosso: da domani fino al 27 giugno, importanti lavori stradali trasformeranno temporaneamente la viabilità, creando inevitabili inconvenienti. Questa operazione, fondamentale per il miglioramento delle infrastrutture, garantirà benefici duraturi alla mobilità cittadina. Restate aggiornati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti, perché anche se i disagi sono temporanei, il risultato finale promette di rivoluzionare positivamente la zona.

Disagi in vista per gli automobilisti che, di qui a fine mese, transiteranno dalla zona industriale della città. A partire da domani e fino a venerdì 27 giugno, via Molino Rosso sarà infatti interessata da importanti lavori stradali che comporteranno significative modifiche temporanee alla viabilità. L’intervento, programmato per consentire opere di manutenzione e potenziamento infrastrutturale, si svolgerà dalle 8.30 del primo giorno fino alle 18 dell’ultima giornata. Il provvedimento principale prevede l’istituzione di un senso unico di circolazione lungo via Molino Rosso, con direzione consentita esclusivamente da via Selice provinciale verso via Gambellara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it