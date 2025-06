Lavori in galleria casello chiuso

Siamo quasi alla conclusione di un importante intervento sulla A14, che garantirà maggiore sicurezza e comfort per tutti gli utenti. Le operazioni di manutenzione, previste dal piano europeo di potenziamento degli impianti della galleria ‘Montesecco’, richiedono una chiusura temporanea della stazione di Grottammare in entrata verso Ancona. Un passo decisivo verso un traffico più fluido e sicuro lungo la fascia costiera Picena.

Siamo alla stretta finale. I cantieri sull'autostrada A 14 nel tratto delle gallerie sulla fascia costiera Picena dovrebbero avere ormai le giornate contate. Per consentire i lavori del piano di interventi previsti dall'Europa e finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria 'Montesecco', dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì prossimo, sarà chiusa la stazione di Grottammare, ma solo in entrata verso Ancona. I mezzi in transito dovranno uscire al casello, percorrere i centri abitati di Grottammare, Cupra Marittima e Pedaso e rientrare in A 14 in quest'ultima località. Come sempre avviene in questi casi, che ultimamente si stanno moltiplicando per concludere le attività lavorative nei tunnel, la viabilità verso nord sulla Nazionale sarà molto intensa con aumento di pericoli e di inquinamento.

