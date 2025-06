Lavoratori in nero e scarsa igiene | chiuso un ristorante di cucina biologica di via del Bosco

Un'operazione incisiva contro irregolarità e rischi sanitari ha portato alla chiusura di un ristorante di cucina biologica in via del Bosco. L'intervento, condotto lo scorso venerdì da autorità competenti di Catania, ha messo in luce gravi violazioni, tra cui l'impiego di lavoratori in nero e carenze igieniche. Una verifica che sottolinea l'importanza di garantire qualità e sicurezza alimentare in ogni ristorante, affinché i clienti possano fidarsi senza dubbi.

Lo scorso venerdì mattina, l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e la divisione anticrimine della questura di Catania hanno coordinato un'ispezione ad ampio raggio sul rispetto delle norme che regolano la tracciabilità dei prodotti alimentari, la regolarità delle posizioni lavorative. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Lavoratori in nero e scarsa igiene: chiuso un ristorante di cucina biologica di via del Bosco

