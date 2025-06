L' autopsia della donna trovata morta con la neonata a Villa Pamphili | nessuna lesione impronte sconosciute

L'autopsia sulla donna trovata senza vita con la neonata a Villa Pamphili ha rivelato un quadro sorprendente: nessuna lesione e impronte sconosciute, nessun segno di violenza. I risultati, ancora oggetto di approfondimenti, gettano nuova luce sul triste episodio, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla causa del decesso e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica scoperta.

Nessuna lesione e impronte non registrate: questi i risultati dopo l'autopsia sul corpo della donna ritrovata a Villa Pamphili.

In questa notizia si parla di: Autopsia Donna Villa Pamphili

Donna e neonata trovate morte nel parco di villa Pamphili a Roma,sarebbero madre e figlia, martedì l'autopsia. La mamma e la piccola sarebbero originarie dell'est Europa. Non si esclude che la tragedia possa essere legata ad una vicenda di degrado e di

Dramma tra gli alberi a villa Pamphili, altri particolari in attesa dell'autopsia. I nuovi rilievi delle forze dell'ordine nel parco romano

Il giallo di Villa Pamphili, madre e figlia le vittime. L'autopsia: sulla donna nessuna lesione - L'autopsia sulla donna trovata morta sabato a Villa Pamphili ha dato esito negativo - a quanto si apprende - riguardo alla presenza di lesioni sul corpo. Per i risultati delle analisi tossicologiche ...

Donna e neonata trovate morte a Villa Pamphili sarebbero madre e figlia, anticipata oggi l'autopsia - I corpi di una bimba e di una donna, quest'ultimo coperto da un sacco nero, sono stati trovati nel pomeriggio di sabato 7 giugno a Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi della Capitale. Si tratterebbe ...

Bimba e donna morte a Roma, l'autopsia: nessuna lesione. Impronte non presenti in banca dati - Sono previste per martedì le autopsie sui corpi della donna e della bimba di sei mesi trovati ieri in Villa Pamphili, a Roma. La Procura affiderà incarico anche per il prelievo ...