L’atto creativo in estetica di Elio Bava | Dio ispira la coscienza dell’uomo e lo conduce verso l’arte e la filosofia

L'atto creativo in estetica di Elio Bava ci invita a riflettere su come l'arte sia molto più di una semplice espressione: diventa un ponte tra coscienza, emozioni e filosofia. Dalle antiche pitture rupestri alle opere contemporanee, il percorso dell'uomo si intreccia con la ricerca del senso profondo del essere. Nel suo libro, Bava svela come l’arte guidi l’individuo verso una comprensione più elevata di sé e del mondo, un viaggio che continua ancora oggi.

Sin dall’alba dei tempi, gli uomini hanno trovato nell’arte un modo semplice per esprimere le proprie emozioni e i desideri, ancor prima della scrittura. Le pitture rupestri, risalenti ai periodi del Paleolitico e del Neolitico, descrivevano la vita quotidiana e la caccia, ma secondo alcuni studi sembra che queste avessero anche uno scopo rituale. Nel libro “L’atto creativo in estetica” di Elio Bava emergono non soltanto le motivazioni che spingono l’uomo a descrivere l’ambiente che lo circonda, ma anche i processi naturali e filosofici che spingono l’individuo ad immortalare le emozioni e l’esistenza umana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “L’atto creativo in estetica” di Elio Bava: Dio ispira la coscienza dell’uomo e lo conduce verso l’arte e la filosofia

In questa notizia si parla di: Arte Atto Creativo Estetica

