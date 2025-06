L' associazione ' Chi burdel di tratur' in festa donati appendi-abiti colorati alla scuola elementare

L'associazione Chi Burdel di Tratur torna con un gesto di grande cuore: il 7 giugno, presso il Green Park di Gattolino, ha donato abiti colorati alla scuola elementare Gianni Rodari. Alla presenza del sindaco Enzo Lattuca e delle autoritĂ locali, questa iniziativa di beneficenza ha portato allegria e speranza tra i bambini, dimostrando come la solidarietĂ possa trasformare le comunitĂ . La donazione...

L'associazione 'Chi Burdel di Tratur' è tornata con una iniziativa di beneficenza. Il 7 giugno, nella sede del Green Park di Gattolino alla presenza del sindaco Enzo Lattuca e di altre cariche istituzionali, c'è stata la donazione a favore della scuola elementare 'Gianni Rodari' di Gattolino che.

